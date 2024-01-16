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Yeşil Sol Parti Üyelerine Terör Propagandası Suçlamasıyla Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Başsavcılığı Yeşil Sol Parti Ankara Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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