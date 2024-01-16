Yeşil Sol Parti Üyelerine Terör Propagandası Suçlamasıyla Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA