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Yeşil Sol Parti mitinginde polise taş attılar: 10 gözaltı

Yeşil Sol Parti mitinginde polise taş attılar: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Yeşil Sol Parti'nin Van'da düzenlediği mitin sonrası çıkan gerginlikte 10 gösterici gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti'nin Van'da düzenlediği mitin sonrası çıkan gerginlikte 10 gösterici gözaltına alındı.

HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı mitingin dağılımında, bir grubun sloganlar eşliğinde polise taş atması sonucu gerginlik yaşandı. Yeşil Sol Parti'nin Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingin sonunda göstericilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Miting sonrası bir grup sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Miting sonrası polise taşla saldıran kalabalığa polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruptakiler ara sokaklara kaçarken, olayda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşil Sol Parti Pervin Buldan Van 3. Sayfa Haberler

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