Yeşil saha ringe döndü

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, U16 Elit Liginde Beylikbağı ile Çayırovaspor karşı karşıya geldi. Maçın ardından iki takım oyuncularının arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, U16 Elit Liginde Beylikbağı ile Çayırovaspor Beylikbağı stadında karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadele sonrasında Çayırovaspor U16 takımı şampiyon oldu. Maçın ardından iki takımın futbolcuları birbirine girdi. Genç futbolcuların kavga ettiği stat bir anda savaş alanına döndü. Statta görevli olan çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale etti. Tribünler çıkan olaylara tepki gösterirken, olaylar stat dışında da devam etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa