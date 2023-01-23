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Yeşil reçeteli hap ticareti yapan şahıslar suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yeşil reçeteli hap ticareti yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şarhöyük Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu G.Y. isimli şüpheli, F.K. ve D.Ş. isimli şahıslara uyuşturucu hap satarken suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 14 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 33 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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