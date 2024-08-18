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Yerli ve Milli Yangın Söndürme Helikopteri 'Nefes T-70' Göz Dolduruyor

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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunan 'Nefes T-70' yangın söndürme helikopteri alevlerle mücadelede etkili rol oynuyor. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yerli ve milli yangın söndürme helikopteri 'Nefes T-70' göz dolduruyor

Nefes T-70 Ula'daki ormanlara 'nefes' oluyor

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunan 'Nefes T-70' yangın söndürme helikopteri alevlerle mücadelede etkili rol oynuyor.

Ula ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ve uçakları, hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için aralıksız çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile Skorsky tarafından ortak üretilen ve OGM envanterinde yer alan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyan yerli ve milli 'Nefes T-70' yangın söndürme helikopteri de Ula yangınında görev yapıyor. Yangın alanında yoğun bir hava trafiği yaşanırken, 'Nefes T-70' helikopterinin su kaynağından su alma anları kameralara yansıdı.

OGM'ye geçtiğimiz yıl teslim edilen helikopter yangınlarla mücadelede önemli bir rol üstlenirken, yangına yapılan müdahalede gösterdiği performans yerli ve milli üretimlerin orman yangınlarıyla mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Helikopter 3-sayfa Muğla Ula Çevre 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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