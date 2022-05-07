Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı - Haberler

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Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli tabanca 'METE'nin güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli tabanca 'METE'nin güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tabancaların güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyuran Demir, 'METE'nin üretim aşamasının ve mekanizmasının yer aldığını bir videoyu da ekledi.

Demir, yaptığı paylaşıma şu notları düştü:

"Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren 'METE' tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda 'METE' tabancalarından teslim ettik." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Demir, Medya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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