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Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan orman yangını, vatandaşlarında yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan orman yangını, vatandaşlarında yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesi Haydar Mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı. Yerleşim yerine yakın olan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Havandan müdahaleyle birlikte alevler, rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdüğü alanda, vatandaşlarda tedbirli bir şekilde beklemeye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Denizli 3. Sayfa Haberler

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