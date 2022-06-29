Yerköy'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu Derebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 34 FKE 151 plakalı Fiorina marka araç ile Ö.B. idaresindeki 66 KA 330 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içeresinde bulunan sürücü T.K. ile eşi E.K. yaralandı. Traktör sürücüsü de kazayı hafif atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Yozgat Yerköy 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yerköy'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.