Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme - Haberler

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Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirerek ev ziyaretlerinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirerek ev ziyaretlerinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ev ve iş yeri ziyaretleri sırasında vatandaşları, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve sanal ortamdan yapılan dolandırıcılıklar konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Kılıçoğlu, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyararak şüpheli bir durumla karşılaştıklarında kolluk kuvvetleriyle irtibata geçmelerini istedi. - YOZGAT

Yerköy'de dolandırıcılara karşı bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hisarcık, Yerköy, 3. Sayfa, Haberler

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