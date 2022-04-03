Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

Arnavutköy'de bir mezarlığa konulan aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Mezarlığın duvarının tuttuğu direk, caddeden geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor.

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi Tatil Caddesi üzerindeki Yeniköy Aile Kabristanlığı içerisinde bulunan yüzlerce kilo ağırlığındaki aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Yerinden kopan aydınlatma direği mezarlığın duvarı sayesinde devrilmezken, caddeyi kullanan araç ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. - İSTANBUL