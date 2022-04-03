Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu - Haberler

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Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de bir mezarlığa konulan aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu.

Arnavutköy'de bir mezarlığa konulan aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Mezarlığın duvarının tuttuğu direk, caddeden geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor.

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi Tatil Caddesi üzerindeki Yeniköy Aile Kabristanlığı içerisinde bulunan yüzlerce kilo ağırlığındaki aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu. Yerinden kopan aydınlatma direği mezarlığın duvarı sayesinde devrilmezken, caddeyi kullanan araç ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. - İSTANBUL

Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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