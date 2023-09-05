Yerin yüzlerce metre altındaki maden işçilerinin açlık grevi sona erdi

Doruk Madencilik işçileri hakları verilinceye kadar oturma eylemine devam edecek

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yerin yüzlerce metre altında açlık grevi yapan maden işçileri, 5 günün ardından madenden çıktı. Haklarını alacakları güne kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini belirten işçiler, maden önünde beklemeye başladı.

Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi'nde SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işletmesindeki kömür madeninin işçileri, 5 gün önce haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Madenin önünde oturma eylemi ile başlayan grev, yerin yüzlerce metre altında maden açlık greviyle devam etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekilleri ve şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Yerin yüzlerce metre altındaki madene inen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle birlikte dışarı çıktı. Mağduriyetlerinin giderilmesi sözünü alan ve madenden çıkan işçiler, açlık grevlerine söz verdi. Yeryüzüne çıkarak maden önünde beklemeye başlayan işçiler, kendilerine ikram edilen baklavayı ve kumanyayı yiyerek oturma eylemine başladı.

"Hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz"

Yaptıkları açlık grevinin ardından konuşan Ümmet Güleç, "Çok zor geçti, inşallah hakkımızı alacağız. Nasip böyleymiş, hayırlısı olsun, hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz. 5 gün sonra güneş gördük, dünya varmış. Her insan bunu bilmez, dışarıdakiler bunu anlamaz. Anlayan anlar da anlayamayan bilemez" dedi.

"Yer altı yer üstü gibi değil"

Yer altında zorlu 5 gün geçirmelerinin ardından haklarını alamadıkları takdirde tekrar eylem yapacaklarını belirten Recep Akbıyık, "5 gün sıkıntılı geçti. Yer altı yer üstü gibi değil, çok farklı ve sıkıntılı. Aç, susuz, yorgun ve bitkin yarı yoldan işimize devam ettik . Başkanımız arkamızda olduğu sürece hakkımızı alırız. Hakkımızı alamazsak da tekrar eyleme hazırız. Güneşe hasret kaldık yani başka bir şey değil. Sadece güneş, güneşe 5 gün hasret kaldık" diye konuştu.

"Haklarımızı alamadığımız takdirde eylemimiz devam edecek ve yeniden açlık grevine dönecek"

Haklarını alamadıkları takdirde tekrar açlık grevine başlayacaklarını ifade eden Recep Kocabaş, "Bu alın terini eylem ve grev ile almak istemiyoruz, hakkımız olanı en doğalından patronların bize iade etmesini istiyoruz. Toplu sözleşmeden doğan hak be tazminatlarımızı istiyoruz. Haklarımızı alamadığımız takdirde eylemimiz devam edecek ve yeniden açlık grevine dönecek. 5 gün çok perişan geçti, Ergün başkanımızın sayesinde ilk defa güneşi göreceğiz, Allah ondan razı olsun, ona teşekkür ederiz, güveniyoruz" dedi.

"Allah'a şükür güneş göreceğiz"

Geçirdikleri 5 günün ardından güneşe hasret kaldıklarını belirten Aytekin Karaöz ise, "Toplu sözleşmeden doğan haklarımızı ve kıdem tazminatlarımızı istiyoruz başka isteğimiz yok. Haklarımızı alamazsak eyleme devam edeceğiz. İçerideki 5 günümüz çok kötü geçti, Ergün başkanımızın sayesinde Allah'a şükür güneş göreceğiz, Allah ondan razı olsun başka diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

"Madenciler öldüğü zaman anılmasın"

Açlık grevini sonlandıran işçilerle birlikte madenden çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı konuşmada, "Perşembe günü saat 4'ten beri süren bir süreç. Bugün 5'inci gün. Bugün biz gazeteci arkadaşlarla beraber bin 700 metre aşağı inerek sizin yanınıza geldik. Yerin altı da vatan, üstü de ama siz bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ekmek paranızı yerin altından çıkartıyorsunuz. Ben zaman zaman ifade ederim. Ülkeyi yönetenler, sivil toplumda görev yapanlar, sendikacılar altına girmeden işiyle ilgili bir karar vermek zor olur. Evvela oraya girip oraya düşünecekler. Eskişehir Valisi, emniyet müdürü, eski bakanı kim lazımsa tamamından bu süreci konuştuk. İşvereni görme imkanım olmadı. Telefonla konuş, vekili yanımda. Bugün geldiğim zaman iki kere üç kere konuştum. 'Beş aydır üretim yapmıyorum. Benim ruhsatımı vermiyorlar" diyorlar. Biz ruhsatı falan bilmeyiz. Bakkal para bekliyor, ev sahibi para bekliyor, çocuklar okula para bekliyor. Para götürmemiz lazım. Şirket, üç ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatları verilecek. İkincisi, ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacak. Ülkeyi idare edenler bu meseleyi bir an evvel çözsünler. Yeteri kadar zaten sıkıntı çekiyoruz. Madenciler öldüğü zaman anılmasın. Depremde bizi methediyorlar. Süper işler yaptı madenciler. Oradaydım, madencilerin başındayım. Gittim geldim beraber. Hiç kimsenin giremediği yere bir dakikada girdiler. Öldüğümüz zaman bizim sayımızı saymasınlar. Ölmeden bize bir çare bulsunlar" dedi.

"Mevcut eski çalışma şartlarında devam edecek arkadaşlar ama yeraltı ücreti alacaklar"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın ardından işçilere seslenen Doruk Madencilik yetkilisi Nuri Şerifoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz maden ruhsatı olmadığı için santralimiz 2 aydır çalıştığı halde maden ocaklarından kömür temin edemedik. Kömürü dışarıdan aldık. Taşıma suyla değirmenin dönmesi çok zor. Çok ciddi bir maliyet oluşturdu. Sıkıntılarımız oldu. Neticede Türk-İş Genel Başkanımız, Holding Genel Başkanı Sebahattin beyin görüşmeleri neticesinde az önce yine genel başkanımızın ifade ettiği gibi şöyle bir mutabakat oldu. Çalışan arkadaşlarımız Ekim sonuna kadar yer altı ücretiyle çalışmaya devam edecekler. Onun haricinde ayrılmak isteyen arkadaşlarımız olursa da 3 taksitle tazminat ödemeleri yapılacak. Yani mevcut eski çalışma şartlarında devam edecek arkadaşlar ama yeraltı ücreti alacaklar."

Öte yandan Doruk Madencilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunus Emre Termik Santrali için kömür üreteceğimiz ruhsat sahaları 9 aydır üzerimize devir edilmemiştir. Şirketimiz bu güne kadar yaklaşık 9 ay boyunca ruhsatların devrinin gerçekleşeceği düşüncesiyle 270 yeraltı maden işçisini istihdam etmiştir. Gelinen aşamada, yeraltı kömür madeni işçilerinin istihdamını mümkün kılacak kömür sahalarının tarafımıza devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle zorunlu ücretsiz izin kullandırma gereği doğmuştur. Bu durum, sendika yöneticileri ile paylaşılmış, yeraltı maden işçilerinin ücretsiz izine zorunlu olarak ayrılacağı bilgisi verilmiştir. Çalışanların söz konusu tazminat alacaklarını da 6 eşit taksit şeklinde Ekim 2023 ayı itibariyle ödeneceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ayrıca, işe devam etmek isteyen personele de yerüstü statüsünde santral işletmesinde görev verilebileceği de tebliğ edilmiştir. TMSF döneminden kalan sendikal alacakları ise şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Maden işçilerinin eylem yaptığı ruhsatlar şirketimize ait değildir. İhalesi yapılan ve tarafımızca kazanılan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi bütünlüğü çerçevesindeki kömür ruhsatlarının tarafımıza devrinin gerçekleşmesi durumunda işçilerimiz tekrar iş başı yapabileceklerdir."