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Yere yığılan kadına ilk müdahale civardaki esnaftan geldi

3. Sayfa Haberleri

Yere yığılan kadına ilk müdahale civardaki esnaftan geldi

Eskişehir'de dün gece yolda yürürken tansiyonunun düştüğü için yol üzerindeki kaldırıma takılıp yere düşen kadın, civardaki esnafın ve yardımsever vatandaşların ilk müdahalesi ile kendine geldi.

Eskişehir'de dün gece yolda yürürken tansiyonunun düştüğü için yol üzerindeki kaldırıma takılıp yere düşen kadın, civardaki esnafın ve yardımsever vatandaşların ilk müdahalesi ile kendine geldi.

Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden biri olan Vural Sokak'ta yürüyen kadın, vatandaşların anlattığına göre ani bir şekilde yere yığıldı. Saat 20.00'da meydana gelen olayda ise yerde yatan kadına ilk müdahale civardaki esnaftan geldi. Duyarlı bölge sakinlerinin su ve kolonya yardımı sonucu kendine gelen kadının gözlerini açması birkaç dakika sürdü. Yolda yürürken tansiyonun düştüğünü ve yerdeki büyük çukura takılıp düştüğünü aktaran kadının taksiye bindirilmesi ile oluşan kabalık dağıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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