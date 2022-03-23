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Yere düşen elektrik kablosu paniğe yol açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yere düşen elektrik kablosu paniğe yol açtı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yere düşen ve kıvılcım saçan elektrik kablosu paniğe yol açtı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yere düşen ve kıvılcım saçan elektrik kablosu paniğe yol açtı.

İlçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğindeki kablo, henüz bilinmeyen nedenle koparak yere düştü. Enerji yüklü olan kablodan çıkan kıvılcımlar mahallede panik yaşattı. Kıvılcımlar sonrası çıkan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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