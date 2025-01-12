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Yerden sıçrayan taş ölüme neden oldu

Yerden sıçrayan taş ölüme neden oldu
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Gaziantep'te çamura saplanan tıra yardım etmek isteyen 53 yaşındaki adam, yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te çamura saplanan tıra yardım etmek isteyen 53 yaşındaki adam, yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sıçrayan taşın başına çarpması sonucu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Reşit Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından İslahiye'nin Kayabaş köyünde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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