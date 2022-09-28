Direksiyon hakimiyetini kaybetti, İSKİ'nin açtığı çukura düştü... Annesi yaralı oğlunu alnından öperek sakinleştirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, İski'nin açtığı çukura düştü... Annesi yaralı oğlunu alnından öperek sakinleştirdi

Gözyaşları içinde olay yerine koşan anne, yerde yatan yaralı oğlunu alnından öperek sakinleştirdi

Aracından kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, İski'nin altyapı çalışması için açtığı çukura düştü. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücüyü, annesi alnından öperek sakinleştirdi. Genç adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Baltalimanı Hisarüstü Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BPS 890 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E, hızını alamayarak önce inşaat önündeki korkuluklara çarptı. Ardından aracıyla İski'nin altyapı çalışması yaptığı çukura yuvarlandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı genç, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kaza haberini alan anne olay yerine koştu. Yerde yaralı halde yatan oğlunu gören anne gözyaşlarına hakim olamadı. Dizlerinin üzerine çömelen anne, oğlunu alnından öperek sakinleştirmeye çalıştı. Gözü yaşlı anneyi ise çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı sürücü de ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orada bulunan İSKİ çalışanı Cahit Bahçe, "Büyük ihtimalle hızlı geliyormuş. Çünkü burada komple bariyerler vardı. Biz de içeriden ses duyarak geldik. Tüm bariyerleri falan komple ezmiş. Burası güvenliğe alınmıştı. Durumu iyiydi. Zaten gelip müdahale ettik" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.