Yer: İstanbul Beşiktaş! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

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Yer: İstanbul Beşiktaş! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiler

Haberler.com - 3. Sayfa
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Şiddetli yağmur altında çevredekilere aldırış etmeyen çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen çift, çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

"OTELE GİDİN" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yağmur altında aracın üzerinde ilişkiye giren çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sanane lan" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul Beşiktaş 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

ismail bey :

Seçimlere kadar komünistler bu tür oyunları sergileyecekler. Müslüman halk olarak soğuk kanlı durmalıyız. İstedikleri ölüm olsun, Siyasi iktidarı ve müslümanları kötü gösterelim.

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baklavacı çeto :

fanteziniz batsın emi...ehlaksızlar...

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Sadullah sıtkı:

akmhp lileri gördükçe dinsizleşiyorum.

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