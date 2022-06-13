Yer: İstanbul Beşiktaş! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen çift, çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

"OTELE GİDİN" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yağmur altında aracın üzerinde ilişkiye giren çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sanane lan" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

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