Haber : Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi

 - Güncelleme:
Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi

Antalya'da elektrik ve fiber elektrik kabloların yer aldığı yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi.

Antalya'da elektrik ve fiber elektrik kabloların yer aldığı yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi. Şüphelinin 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firması personeli sevk edildi. Yapılan incelemede sağlık ekipleri, şahsın şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze 100 metre uzaklıktaki hat girişinden çıkartıldı

Şebeke hattına 100 metre uzaklıktaki rögardan giren ekipler, cenazeyi yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yine giriş yaptıkları bölgeden çıkardı. Bu sırada bazı vatandaşlar yaşananları görebilmek için kamyonun üzerine ve kasasına çıktı. Vatandaşlar polisin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Cenaze alındığı sırada ölen kişiye ait çanta da dışarıya çıkartıldı. Çantanın içerisinden hırsızlıkta kullanılan bıçak, pense, tornavida gibi çok sayıda malzeme çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve akımdan dolayı tanınmayacak halde bulunan cenazenin kimliği bugün tespit edildi. Yapılan otopsi sonucu ölen kişinin Yasin N. (36) olduğu, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title