Geri manevra yapan aracın çarptığı müdür ağır yaralandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı.

Kaza, Hükümet Mahallesi Irmak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K.D. yönetimindeki 09 AGT 958 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Durmaz'ın kulağından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan Durmaz, daha sonra Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Dursun Durmaz'ın entübe edildiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü M.K.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
