Yenimahalle'de Yayaya Otomobil Çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından durumunun ağır olduğu tespit edilen yaya, hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA