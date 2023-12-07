Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralamaktan 20 yıl hapis talebiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serhat Koçu, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, celsede tanık dinleneceğini belirtti. Dava dosyasına gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, ardından müşteki Yılmaz'a söz verdi. Olay gününü anlatan Öztürk Yılmaz, "O gün içeriye biri giriyor. Ben de karşılıyorum, ağırlıyorum. 'Başkanım ben sizi çok beğeniyorum' dedi. Ben de çay ikram ettim. Mutfağa doğru geçtim. Olay o esnada gerçekleşti. Arkamdan doğru gelerek boynuma bıçak salladı. Ben eğilince ıskaladı. Bıçağı bana sallamaya devam etti. Boyu kısa olduğu için bacağıma bıçak darbeleri gelmeye başladı" dedi.

"Yakalasaydım öldürürdüm"

Olayın ardından sanığın koşarak kaçtığını ifade eden Yılmaz, "Sandalye fırlattılar, üçüncü bıçak darbesinde dengesi kayboldu sendeledi, sonra kaçtı. Peşine koştum ama yakalayamadım, yakalasaydım öldürürdüm. Bu bir suikast. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu olayın siyası bağlantılarının ortaya çıkartılması lazım. Kim bu emri verdi. Bu bir siyasi suikasttır. Önce beni öldüreceklerdi başaramadılar, Sinan Ateş'i öldürdüler" diye konuştu.

Tanık N.Ö. ise olay günü sonradan ofise gittiğini belirterek, "Başkanımız ofiste yalnızdı, sonra ben geldim. 5 dakika sonra kapı çaldı. Baktım biri geldi, genel başkanımızla tanışmak istediğini, çok sevdiğini söyledi. Genel başkanımızın o sırada bir telefon görüşmesi vardı. 10 dakika kadar koridorda bekledik. Ardından şahsı salona aldım. Başkanımızın sesini duydum. İçeri girdiğimde başkanımızın boynuna bıçak savuruyordu" dedi.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık Serhat Koçu tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Şubat 2024 tarihine erteledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26 ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık 2022'de kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat Koçu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yılmaz kalçasından yaralanırken, saldırgan kaçmıştı. Öztürk Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, şahıs Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara'ya getirilen Koçu, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. - ANKARA