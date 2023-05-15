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Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti.

Olay, Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'da meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaray İntihar 3. Sayfa Haberler

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