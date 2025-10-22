Yenidoğan davasında kapatılan hastanede yaptığı ameliyatla 25 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin fezleke hazırlandı

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştiren doktorun 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddialarına ilişkin fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede, 7 şüpheli hakkında, 18'er yıl 6'şar aydan, 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yaptığı obezite ameliyatı sonrası Semanur Aydın'ın (25) ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hekimlik yapmaya devam eden Erol V., hakkında fezleke düzenledi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından düzenlenen fezlekede, Semanur Aydın 'maktul', Aydın'ın eşi Ali Aydın ve Doğan Yelboy 'müşteki', Cem Türker Ö., Erol V., Orhan G., Refik A., Şaban C. ve yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Y. ve Mustafa K.'nin da bulunduğu şahıslar 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Refik Aslan Sağlık Hizmetleri ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Telefon görüşmelerinde Erol V.'nin yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasının kullanıldığı konuşuldu

Fezlekede, bir diğer şüpheli Şaban C.'nin ise Erol V. tarafından yapılan ameliyatları kendisi yapıyormuş gibi gösterdiği ancak ameliyatlara girmediğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Maktul Semanur Aydın'ın ise ameliyat nedeniyle öldüğü olduğu, ameliyatı ise meslekte yasaklı doktor Erol V.'nin gerçekleştirdiği, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan fezlekede ayrıca, şüpheliler arasında gerçekleştirilen telefon görüşme tutanaklarına da yer verildi. Tutanaklarda, Mustafa K.'nin, Erol V.'nin yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasını kullanarak bu konuda sahtecilik yapılmasına yönelik görüşmeler yer aldığı, şüpheli Mustafa K.'nin, görüşme sırasında "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, Erol V.'nin makas kullanma yetkisi yok. Bu durumu bilmiyorduk, kamera kaydı yok diyelim. Erol Beyi hasta kayıtlarından ismini çıkarttırırım" şeklinde konuşmalar yaptığı, öte yandan, şüpheli Semiha Y.'nin "Kameralar bozuktur diye yazı gönderirsem onlarda susacak" dediği fezlekede yer aldı.

Meslekten men raporu fezlekede yer aldı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın düzenlediği inceleme raporu da fezlekede yer aldı. Raporda, şüpheli Erol V.'nin, 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı yaptığı, bu ameliyat sonucu Rojin Elveren isimli hastanın vefat etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş marifeti ile inceleme yürüttüğü, inceleme sonucunda "Komplikasyon yönetimini etkin ve yeterli yapamayan ve ayrıca 2017/17 sayılı genelgeye göre gerekli konsültasyonların alınmaması nedeni ile sorumluluğu söz konusu olan Erol V.'nin ölüme sebebiyet verdiği düşünüldüğünden adı geçen hakkında mesleki sorumluluk kuruluna sevk edilmesi kanaatine varıldığı ve Erol V.'nin 2 yıl süre ile meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun Semanur Aydın'ın ölüm nedenine ilişkin hazırlanan raporda, Aydın'ın 'mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu' hayatını kaybettiğinin belirlendiği bilgisi fezlekede yer aldı.

Hayatını kaybeden Semanur Aydın'ın eşinin de savcılık ifadesine yer verildi. Müşteki Ali Aydın ifadesinde, eşinin ameliyatını yapan şahsın Erol V. olduğunu beyan ettiği, HTS kayıtları incelendiğinde Erol V.'nin maktule ameliyat yaptığı esnada Bağcılar Şafak Hastanesi bölgesinde baz verdiği, şüpheli Şaban C.'nin alınan ifadesinde Semanur Aydın'ı hiç görmediğini ameliyatı Erol V.'nin yaptığını, başhekim Semiha Y.'nin imzaların eksik diyerek kendisine birtakım evraklar imzalattığını beyan ettiği anlatıldı.

"Meslekten men bittikten sonra 26 yıldır yapmış olduğum genel cerrahi mesleğime tekrar döndüm"

Şüpheli Erol V.'nin ifadesi fezlekede yer aldı. Erol V. ifadesinde, "Meslekte 26. yılım. 2015 yılında yapmış olduğum obezite cerrahisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında tarafıma geçici süre ile meslekten men cezası verilmiştir. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra pandemi nedeniyle yine Sağlık Bakanlığı tarafından bu ceza kaldırılmıştır. 2023 yılında Eylül ayında aynı hasta (2015 yılındaki vaka) dosyası nedeniyle karar tarafıma tebliğ edilmiştir. Bu süre zarfında aktif olarak çalışmayı bıraktım. Lakin 26 yıllık birikimim olduğu için beni obezite nedeniyle refaranslı olarak arayan hastaları bu konuda cerrahisine güvendiğim operatör doktor Şaban C. genel cerrah arkadaşıma yönlendiriyor ve bizzat hastalar ile aktif olarak ilgileniyordum. Meslekten menim devam ettiği için aktif olarak ameliyatlara katılmamaktayım, sadece izleyici durumundayım. Ancak hastaların sorunları ile aktif olarak ilgilenmekteyim. Meslekten men bittikten sonra 26 yıldır yapmış olduğum genel cerrahi mesleğime tekrar dönerek icra edeceğimden hasta popülasyonumu kaybetmemek için aktif olarak hastalarımın sorunları ile hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası ilgilenmeye devam etmekteyim. Meslekten men olduğum süre zarfında kesinlikle hiçbir ameliyata aktif olarak girmedim. Gözlemci olarak yanlarında bulundum. Yukarıda bahsi geçen Semanur Aydın ile de referansla geldiği için sorunları ile aktif olarak öncesinde ve sonrasında ilgilendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Obezite cerrahisi dışında kalan diğer branş suçlamaları ve diğer şahıslarla ilgili hiçbir bağlantım ve bilgim yok" ifadelerini kullandı.

"Erol V.'nin diplomasının askıda yasaklı olduğunu bilmiyordum"

Şüpheli Semiha Y.'nin ifadesi hazırlanan fezlekede yer aldı. Semiha Y., "Şaban C. isimli doktor başhekimlik yaptığım Bağcılar Şafak Hastanesinde çalışıyordu. Semanur Aydın'ın ameliyatını ben Şaban C.'nin yaptığını biliyorum. Erol V.'nin medyatik biri olduğunu sosyal medya yönü olacağını ancak ameliyatları kendisinin yapacağını söyledi. Şaban C.'nin evine herhangi bir evrak imzalatmak için gitmedim. Erol V.'nin diplomasının askıda yasaklı olduğunu bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim. Ayrıca ameliyatı Şaban C.'nin yaptığı bilgisine sahibim. Erol V. hastayı getirdiği için ameliyata eşlik etmiş olabilir. Ancak gözümle görmedim. Çalıştığım hastanenin yönetim kurulu başkanı Can Türker Ö.'dür. Semanur Aydın'ın öldüğü gün durumdan haberdar oldu. Zeynep D., Bağcılar Şafak Hastanesinin genel müdürüdür. İpek isimli şahıs da Mustafa K.'nin önceki genel müdürdür. Tape içeriklerindeki konuşmaları neden yaptıklarını bilmiyorum. Kendi beyanlarımı da neden söylediğimi şuan hatırlamıyorum" dedi.

33 yıla kadar hapis talebi

Fezlekede, şüpheliler Erol V., Cem Türker Ö., Mustafa K., Orhan G., Refik A., Semiha Y., Şaban C. hakkında, 'ihmali davranışlarla kasten adam öldürme', 'suç delillerini yok etme veya gizleme', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ve 'sağlık hizmetleri kanunu' gereğince toplamda, 18'er yıl 6'şar aydan, 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke, incelenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL