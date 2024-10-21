Yenidoğan Çetesine Operasyon: Özel Hastanelerin Kamulaştırılması Gerekiyor

Genç Sağlık Sen Elazığ İl Başkanı Timur Gök, yenidoğan çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatı iptal edilen özel hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Genç Sağlık Sen Elazığ İl Başkanı Gök, yenidoğan çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yenidoğan çetesi olarak atfedilen Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir sağlık skandalına sebep olan bu kara oluşumun çökertildiğini kaydeden Gök, "İnsanlıktan nasibini alamamış tüm haysiyetsiz, namussuz bebek katilleri toplum nezdinde vicdanen en ağır şekilde cezalandırılmış, yüce yargıda da fiilen cezalandırılmak üzere tutuklanmıştır. Başta Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili kurumlarımızın var gücüyle teyakkuzda olduğu aşikardır. Sağlık sistemimizin bir günde bu duruma gelmediği, bu olanların dün yaşanmadığı, sistematik olarak süregelen bazı sorunlarla yüzleşmemiz gerektiği de ortadadır. Bu elim olaya karıştığı iddia edilen 10 hastanenin ruhsatları iptal edilmiştir. Bu hastanelerimizin kamusallaştırılarak halkımızın kullanımına açılması hem sağlık hizmetlerimizin sürdürülebilirliğine hem de hastane ihtiyacımıza bir nebze olsun destek sağlayacak, toplum yararına olacaktır. Olayda adı geçen ve para için evlatlarımızın ölümüne sebep olan bu insanlıktan nasibini almamış haysiyetsizlerin varlığı ne yazık ki tüm sağlık camiamıza zarar vermiş, sağlık çalışanlarımıza karşı duyulan güven tahrip edilmeye çalışılmıştır. Unutulmamalıdır ki aziz vatanımızın başına gelen her türlü felakette en ön safta mücadele eden yine sağlık çalışanlarımız olmuştur. Henüz acısını dindiremediğimiz 6 Şubat depremlerinde dahi sağlık çalışanlarımız eşini, evladını, annesini, babasını enkazda bırakarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere koşmuştur. Korona virüs pandemi döneminde cansiperane bir emekle milyonlara şifa dağıtmış, fedakar ve özverili çalışmasıyla büyük felaketi milletimizin en az kayıpla geçirmesine vesile olmuştur. Her türlü tehdit ve cebre rağmen ilgili soruşturmanın derinleştirilmesinde büyük bir mücadele veren Cumhuriyet Savcısıyla gurur duyuyor, bu aziz milletin bir ferdi olmasından iftihar ediyor, emsallerinin artmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ