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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gözaltına Alınan Satılmış Çim Ölü Bulundu

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gözaltına Alınan Satılmış Çim Ölü Bulundu
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Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulunan Satılmış Çim, 2 gündür kayıp ilanıyla aranan bir şahıs olduğu ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği öğrenildi. Olayla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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