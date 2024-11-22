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Yenidoğan Çetesi Duruşması Yarın Devam Edecek

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İstanbul'da bebekleri hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin davası, yarın 09.30'da devam edecek. Toplam 47 sanığın yargılandığı duruşmanın dördüncü günü tamamlandı.

Yenidoğan Çetesi duruşması yarına ertelendi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava yarın 09.30'a ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı duruşmanın dördüncü günü tamamlandı. Duruşma yarın saat 09.30'da 5. oturumu ile devam edecek. Yarın görülecek olan oturumda sanık savunmalarının alınmasına devam edileceği öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi Duruşması Yarın Devam Edecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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