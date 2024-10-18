Yenidoğan Çetesi doktor ve hemşirelerin isimleri ne?

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda yenidoğan çetesi olarak bilinen suç şebekesine yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" denildi. Peki, Yenidoğan Çetesi doktor ve hemşirelerin isimleri ne?

YENİDOĞAN ÇETESİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİN İSİMLERİ NE?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi. İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

• Akabe Sağlık Tesisleri

• Doğamed Sağlık Hizmetleri

• Ekip Sağlık Hizmetleri

• Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

• Medilife Sağlık Hizmetleri

• Özel Avcılar Hospital Hastanesi

• Özel Avrupa Şafak Hastanesi

• Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

• Özel Doğa Hospital

• Özel İstanbul Şafak Hastanesi

• Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

• Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

• Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

• Silivri Kolan Hastanesi

• Yonca Sağlık Hizmetleri

• Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

• GMZ Sağlık Hizmetleri

• Özel Reyap İstanbul Hastanesi

• Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Yenidoğan Çetesi doktor ve hemşirelerin isimleri henüz açıklanmadı.