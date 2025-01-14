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Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Fırat Sarı'dan Medyaya Sert Eleştiri

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla suçlanan Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı, duruşmada medyanın tutumunu eleştirerek, 'Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim' dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında sanık Fırat Sarı: "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davaya devam ediliyor. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı duruşmada, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının birlikte fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Sanık avukatları tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Duruşma taleplerin değerlendirilmesi için verilen 30 dakikalık aranın ardından devam edildi.

"Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim"

Cumhuriyet savcısı tarafından tutukluluğunun devamı istenen Fırat Sarı, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim. Buradaki insanların tümü beni örgüt yöneticisi olarak tanımayı bırakın doktorluk dışında başka bir şekilde tanımazlar. Medyanın tavrı hukuksuz bir tavırdır. Ortaya sunulan şeyler haber bile değildir. Bir takım uydurmalar, kurgular. Benim neredeyse bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Canilik, vampirlik, insanlık dışılık her şey söyleniyor. Bunlar söylenirken nasıl özgürce yargılanabilirim? Biz normal olarak yargılanmıyoruz. Toplumsal olarak ben öldüm. Biz bebek katiliyiz. Biz en iğrenç varlığız. Biz bu hale geldik. Sesimizi kimse duymadı. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz. Tek kişilik hücrede kalıyoruz. Adil yargılanmalanın tüm hakları elimden alınmış durumda" dedi.

Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Fırat Sarı'dan Medyaya Sert Eleştiri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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