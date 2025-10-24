Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi soruşturması devam ederken, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 2'nci gününde de devam ediyor.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 2'si tutuksuz sanık ile diğer tarafların avukatları hazır bulundu. Müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ilerleyen saatlerde duruşmaya katılacağı öğrenildi.

Salonda, sanıkların yoklamaları alınıyor. - İSTANBUL