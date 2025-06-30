Yenidoğan Çetesi Davasında 5. Duruşma Başladı

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İstanbul'da bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla hastanelere sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri için beşinci duruşma görülmeye başlandı. Davaya ilişkin tutuklu sanık sayısı 58'e yükseldi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Mustafa Kemal Zengin'in dava dosyası ayrılmıştı

Önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in dava dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Bu çerçevede sanık sayısı 57 olmuştu. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti. Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 5'inci duruşma, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 58 sanığın yoklamalarının alınmasıyla sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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