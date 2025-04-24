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Yenidoğan Çetesi Davasında 4. Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında 4. Duruşma Devam Ediyor
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri için 4. duruşma gerçekleşti. Duruşmada, 29 tutuklu sanık ile 58 sanığın yargılamasına devam edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 3'üncü gününde devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmada suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların yoklamaları ile başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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