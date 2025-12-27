İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 5'inci gününde ara kararını açıklayan mahkeme, 3 sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL