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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor
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İstanbul'da bebekleri haksız kazanç için hastanelere sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin 58 sanığının yargılandığı davanın 4. duruşmasına 24 Nisan'da devam edilecek. Duruşma, savcıya tehdit iddialarıyla gündeme geldi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasına 24 Nisan'da devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 2'inci gününde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma, 24 Nisan saat 10.00'a ertelendi. Duruşma, sanıkların savunmaları ile devam edecek. Mahkeme başkanı, duruşma sonunda, "23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle duruşma 24 Nisan'a ertelendi. Bu vesileyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamış olalım" diyerek duruşmayı bitirdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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