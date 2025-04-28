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Yenidoğan Çetesi Davası: 4. Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası: 4. Duruşma Devam Ediyor
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri, 2. dalga operasyon sonrası yargılanmaya devam ediliyor. Duruşmada 29 tutuklu sanık ile birlikte toplam sanık sayısı 58'e yükseldi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 5'inci gününde devam ediyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 5'inci gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların kimlik tespitleriyle başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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