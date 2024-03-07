Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Teşkilatı, seçim çalışmaları öncesinde trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada Kadın Kolları Başkanı Asuman Seçkin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Asuman Seçkin ve eşinin içinde bulunduğu otomobil, Tosya-Kastamonu karayolu Bamyacı virajı olarak bilinen mevkii de yolun yağışlı olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Asuman Seçkin ve eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU