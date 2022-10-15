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Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

3. Sayfa Haberleri

Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

İSTANBUL (İHA) – Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mevkiinde park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi.

İSTANBUL (İHA) – Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mevkiinde park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi. Bir süre sonra aracı sürüklediğini fark eden şoför, şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenibosna'da bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Arkadaki hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı. Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi. Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Yenibosna 3. Sayfa Haberler

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