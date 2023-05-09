Yeni Zelanda'da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi

Yeni Zelanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle başkent Auckland'da acil durum ilan edildi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland'da bugün etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer yaptığı açıklamada, sel sularının dolduğu bir mağarada kaybolan öğrenciyi aramak üzere kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtti. Öğrencinin mağarada sınıf arkadaşlarıyla olduğu ve sınıf arkadaşlarının mağaradan sağlıklı bir şekilde çıkabildiği ifade edildi. Polis müfettişi Tony Hill, "Dualarımız kayıp çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketinde araçlar trafikte mahsur kaldı, ağaçlar devrildi ve demiryolu seferleri aksadı. Yetkililer, acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve araçların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland'da bu yıl Nisan ayına kadar olan süreçte yıllık yağış ortalamasının yüzde 90'ının şu ana kadar yağdığını açıkladı. Şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceği belirtildi.

Auckland'da şubat ayında meydana gelen Gabrielle kasırgasında 11 kişi hayatını kaybetmişti. - AUCKLAND