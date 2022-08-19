Yeni Zelanda'da açık artırmadan alınan valizdeki cesetler 2 çocuğa ait çıktı

Yeni Zelanda'da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan çıkan insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan çıkan insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz hafta aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile bavullarda insan kalıntıları bulmuştu. Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı. Yetkililer, çocukların kimliğinin henüz resmi olarak teşhis edilmediğini, ancak ailelerinin Yeni Zelanda'da olduğunu düşündüklerini söyledi.

Olayda bavulları açık artırmada satın alan ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirmişti. - AUCKLAND