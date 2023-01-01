Yeni yılın ilk saatlerinde uyuşturucuyla yakalandılar: 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Yılbaşında huzur ve güvenliği sağlamak adına görev yapan jandarma personelleri Karasu ilçesinde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan ve içinde arama yapılan Tofaş marka otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, otomobilde bulunan 5 kişiyi ise gözaltına aldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Yılbaşı Sakarya 3. Sayfa Haberler

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