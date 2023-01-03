Yeni yılda mahalleyi internetsiz bırakan hırsızlar güvenlik kamarasında 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2022 yılının son anlarında mahallelinin internet kablolarını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2022 yılının son anlarında mahallelinin internet kablolarını çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde herkesin eğlenerek yeni yıla girdiği sıralarda, 3 hırsızın gece mesaisi güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni yılın ilk saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi 7'inci sokağına gelen 3 hırsızın internet kablolarını çaldığı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek mahalleye gelen hırsızlar öncelikle çalacakları kabloları tespit edip, çevrede kimselerin olup olmadığını kontrol ediyor, bir arabanın geldiğini gören hırsızlar olay yerinden uzaklaşırken, arabanın olay yerinden gitmesinden hemen sonra tekrar geri dönerek kabloları yerinden sökmeye başlıyorlar. Görüntülerde bir kişinin arkadaşını elleriyle kaldırarak, kablolara yetiştirmesi dikkat çekti. Polis, mahallenin şikayeti üzerine görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Bağlar 3. Sayfa Haberler

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