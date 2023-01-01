Yeni yıla kaza yaparak girdiler 3. Sayfa Haberleri Yeni yıla kaza yaparak girdiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Yeni yıla kaza yaparak girdiler KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli hafif yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 616 Sokak Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. idaresindeki 17 ADP 574 plakalı otomobil sürücüsü, kavşaktan döndüğü esnada H.A.M idaresindeki 41 ANB 203 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışanının şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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