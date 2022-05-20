Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi - Haberler

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Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 991'inci gününde devam ederken, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, dün göreve başladı, bugün ailelere ziyarette bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 991'inci gününde devam ederken, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, dün göreve başladı, bugün ailelere ziyarette bulundu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 991'inci gününde de kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, dün göreve başladı. Vali Su, bugün ayağının tozuyla evlat nöbetindeki acılı ailelerle bir araya gelerek ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda buluna Vali Su, ailelerin yanında olduklarını ve daima yanında olacaklarını kaydetti. Su, "Bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle beraber ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik. Onlar, 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü terör örgütü ve onların işbirlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkartılan evlatlarını istiyorlar; feryatlarını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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