Yeni Trafik Yönetmeliği ile Motosiklet ve Bisiklet Güvenliği Artıyor

Güncelleme:
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet ve bisiklet sürücülerinin güvenliği için yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, sürücüler koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu ile karşılaşıyor ve kurallara uymayanlara 993 lira ceza uygulanacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklikle motosiklet ve bisiklet sürücüleri için kritik güvenlik önlemleri hayata geçirilirken, yeni kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve traktör kullanıcıları artık koruyucu eldiven ve gözlük kullanmak zorunda olacak.

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Motosiklet sürücüleri ile birlikte arka koltukta yolculuk edenler de artık bu ekipmanları taşımak ve kullanmakla yükümlü olacak. Traktör sürücüleri için ise sadece gözlük takma zorunluluğu bulunuyor. Kask takma zorunluluğu ise tüm motosiklet yolcuları için devam ediyor. Yönetmelikte sadece ekipman zorunluluğu değil, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasında da yenilikler öngörülüyor. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü ve araç bilgilerini kamu kurumları, meslek kuruluşları ve yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle elektronik ortamda paylaşabilecek. Yeni kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak" denildi. - BİLECİK

