Yeni Trafik Kanunu Teklifi Yolda: Ağır Cezalar Geliyor

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile trafik güvenliğini arttırmayı hedeflediklerini açıkladı. Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyet geri alma ve 60 gün trafikten men gibi sıkı yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifi içinde saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücülere yönelik yaptırımlar var. Teklife göre; sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini attırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni Trafik Kanunu Teklifi'ni duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu sürücülerin ehliyeti 60 gün geri alınacak, araçları 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücülere yönelik doğrudan bir yaptırım maddesi yok. Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak gibi maddelerden yaptırım uygulanıyor. Cezası 993 lira. Ayrıca 30 gün içinde ödenirse bu ceza 744 liraya iniyor. Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde 2 farklı olayda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler Y.E.Ş. ve M.P. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı. Araç sürücüleri elbette bizden kaçamadı. Kendilerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi içinde saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücülere yönelik yaptırımlar var. Teklife göre; sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim, biz gereğini yaparız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
