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Yeni Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tanrıöver, Denetimlere Tebdili Kıyafet ile Başladı

Yeni Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tanrıöver, Denetimlere Tebdili Kıyafet ile Başladı
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Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Tanrıöver, Manavgat'taki sosyal güvenlik merkezini tebdili kıyafetle denetleyerek insan odaklı hizmet üretme hedefini vurguladı.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Mehmet Tanrıöver göreve hızlı başladı. Tanrıöver, Manavgat'taki sosyal güvenlik merkezine tebdili kıyafet ile girerek denetim yaptı.

Göreve yeni başlayan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü atanan Mehmet Tanrıöver, Manavgat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne tebdili kıyafet ile denetim yaptı. Önceliklerinin insan odaklı hizmet üretmek olduğunu belirten Mehmet Tanrıöver, hem vatandaşlar hem de kurum personeli ile görüşerek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya

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