Yeni nesil emniyet botu ASBOT KN35 Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetinde

Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ve devriye çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) yükleniciliğinde kısa bir süre içinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN35, şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetinde.

Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ve devriye çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) yükleniciliğinde kısa bir süre içinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN35, şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetinde.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 12 Şubat 2023 tarihinde ASBOT kn35 teslim edildi. İstanbul Boğazı'nda görev yapacak olan ASBOT çift stepli yapısı sayesinde yüksek hızlarda dahi sabit bir seyir sağlıyor. Projenin tasarım ve imalatı ASFAT tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretildi. ASBOT kn35 projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığına da toplam 10 adet ASBOT teslim edilmişti.

ASBOT kn35, yüksek süratlerdeki manevra kabiliyeti ve yüksek denizcilik özelliği ile yapılan testlerden tam not aldı. 10.2 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğindeki ASBOT, çift stepli kayıcı gövde yapısına sahip. Gelişmiş kompozitten vakum infüzyon teknolojisi ile üretilen ve Türk Loydu klaslı olan ASBOT tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandı.

Kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek göl, akarsu ve denizlerde çalışabilecek şekilde dizayn edilen ASBOT, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 'knot'a kadar sürate çıkabiliyor. Botun tekne yapısının klasik üretim/inşa yöntemlerinden farklı olarak modern bir üretim tekniği olan stepli tekne dizaynıyla inşa edilmiş olması, yüksek sürat sağladığı gibi ve bu süratlerdeki stabil seyir sağlıyor.

ASBOT; azami hızda 80, iktisadi süratte ise 120 deniz mili seyir sığası kapasitesi ile istenen harekat isteklerini kendi görev yarıçapında rahatlıkla karşılıyor. - ANKARA