Yeni evlenen hırsızlık şüphelisi çifti cezaevi ayırdı

Konya'da çaldıkları 2 otomobilden 1'ini parçalatan yeni evli çift, polis ekipleri tarafından yüzlerce saatlik kamera görüntülerinden izlenerek yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karaarslan Üzümcü Mahallesinde bir şahsın arabasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için onlarca güvenlik kamerasından yüzlerce saatlik görüntüleri izledi. Yapılan incelemelerde Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde, çalınan araca benzer bir araç görülmesi üzerine ekipler bu adrese gitti. Bölgede araştırma yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı renk ve modelde plakası farklı olan bir araç buldu.

Aracını hurdacıya satıp, plakalarını çaldığı aynı model araca takmış

Araçtan şüphelenen ekipler, araç sahibine ulaşarak yaptıkları şase sorgusunda, aracın çalınan araç olduğu ve plakaların başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Oto hırsızlık olayını gerçekleştiren ve yeni evlendikleri belirlenen şüphelilerden 14 suç kaydı bulunan C.B. (26) ile 5 suç kaydı bulunan K.B. (25) polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, kendi araçlarını hurdacıya sattıklarını ve aynı model aracı çalıp kendi plakalarını takarak kullandıklarını itiraf etti.

26 Aralık 2022 tarihinde aynı mahallede çalınan ve hala bulunamayan bir aracı da çiftin çaldığını değerlendiren polisler, yaptıkları incelemede aracı çalan kişilerin aynı kişiler olduğunu, aracı sanayide iş yeri olan ve 19 suç kaydı bulunan Y.B.'ye (50) satarak parçalattıklarını tespit etti. İş yerine giden ekipler araçtan kalan parçalara da el koyarken şüpheli Y.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi K.B. ile iş yeri sahibi Y.B. serbest bırakıldı. Çalınan 2 araçtan bir tanesi tam ve eksiksiz şekilde, diğerinin ise temin edilen parçaları sahiplerine teslim edildi. - KONYA