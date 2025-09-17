Haberler

Yeni Emniyet Müdürü, kendisini karşılayan şehit babasının elini öptü

Yeni Emniyet Müdürü, kendisini karşılayan şehit babasının elini öptü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Hüseyin Adatepe, bugün göreve başladı.

Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Hüseyin Adatepe, bugün göreve başladı. Yeni Emniyet Müdürü Adatepe, kendisini karşılayan şehit babasının elini öptü.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Hüseyin Adatepe, Bartın'a gelerek göreve başladı.

İl Emniyet Müdürü Adatepe için emniyet müdürlüğü biması bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Emniyet Müdürü Adatepe personeli tarafından çiçekle karşılanırken, Adatepe'yi karşılayanlar arasında 14 Şubat 2000 tarihinde Van'daki silahlı çatışmada şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Kemal Açıkgöz'ün babası Orhan Açıkgöz de yer aldı. Orhan Açıkgöz'ün şehit babası olduğunu öğrenen Emniyet Müdürü Adatepe, şapkasını çıkararak Açıkgöz'ün elini öptü. Kısa süre şehit babasının ile sohbet eden Adatepe, şehit babasını karşılamadan sonra ise makamına davet ederek personeliyle tokalaştı.

Karşılamaya helenlerle tek tek tanışıp tokalaşan Adatepe, kurum önünde meslektaşları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, "Sayın Cumhurbaşkanı tensipleri Sayın İçişleri Bakanımızın uygun görüşleri ile bu göreve atandık. Allah utandırmasın. Bartın'ımızım asyaişi için canla başla çalışacağız. Arkadaşlarla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacağız" diye konuştu.

Karşılamanın ardından ise Adatepe, Emniyet müdür yardımcıları, Emniyet amirleri ve komiserlerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp

Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.