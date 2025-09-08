Haberler

Yeni eğitim öğretim yılında polis ekipleri göz açtırmadı

Yeni eğitim öğretim yılında polis ekipleri göz açtırmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde göz açtırmadı.

İstanbul'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde göz açtırmadı. Esenyurt'ta okul önlerinde şüpheli gördüğü vatandaş ve araçları durduran ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde göz açtırmadı. Esenyurt Emniyetine bağlı çocuk büro ve trafik ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında bulunan okul önlerinde uygulama yaptı. Şüpheli gördükleri araçları ve vatandaşları durduran polisler, GBT kontrollü yaptı. Gün içerisinde de denetimlerin devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.