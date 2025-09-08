Yeni eğitim öğretim yılında polis ekipleri göz açtırmadı

İstanbul'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde göz açtırmadı. Esenyurt'ta okul önlerinde şüpheli gördüğü vatandaş ve araçları durduran ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde göz açtırmadı. Esenyurt Emniyetine bağlı çocuk büro ve trafik ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında bulunan okul önlerinde uygulama yaptı. Şüpheli gördükleri araçları ve vatandaşları durduran polisler, GBT kontrollü yaptı. Gün içerisinde de denetimlerin devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL