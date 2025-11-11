Haberler

Yeni Delhi'de Tarihi Kızıl Kale Yakınında Patlama: 13 Ölü

Güncelleme:
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün meydana gelen araç patlamasında 13 kişi hayatını kaybetti. Patlama anına ait görüntüler ortaya çıkarken, güvenlik kameralarında panik anları kaydedildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün 13 kişinin hayatını kaybettiği patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan, dün başkent Yeni Delhi'de bulunan Babür dönemine ait her gün binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen araç patlamasıyla sarsıldı. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, şiddetli patlama sırasında çevredeki dükkanlarda bulunanların ve alışveriş yapanların panikle kaçıştığı görüldü. Patlama anı sokak röportajlarına da yansıdı. Patlama sesiyle birlikte sokaktakilerin can havliyle sığınacak yer aracığı görüldü.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumu (ASI), Kızıl Kale'nin 3 gün boyunca ziyaretçilere kapalı olacağını duyurdu. - YENİ DELHİ

