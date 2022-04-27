Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangın - Haberler

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Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangın

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir çöplükte çıkan yangının ardından bölgede hava kalitesinin azalmasıyla insanlar nefes almakta zorlandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir çöplükte çıkan yangının ardından bölgede hava kalitesinin azalmasıyla insanlar nefes almakta zorlandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyinde bulunan Bhalswa çöplüğünde dün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, 17.48 sıralarında yangın ile ilgili bildirim aldıklarını ve 13 itfaiye ekibinin 15 saatten fazla bir süredir alevleri kontrol altına almaya çalıştığını aktardı. Yangının ardından açıklama yapan Çevre Bakanı Gopal Rai, Delhi Kirlilik Komitesi'nden çöp sahasındaki yangın hakkında 24 saat içerisinde bir rapor sunmasını istedi. Alevlerin ve dumanların geniş bir alana yayılmasının ardından bölge halkı nefes almakta zorlanmaya başladı. Hükümete çağrıda bulunan halk, bu konuya bir çare bulmalarını istedi. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeni Delhi, İtfaiye, Yangın, India, 3. Sayfa, Haberler

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